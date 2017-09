"Trebuie sa ma calmez! Contractul se incheie dupa preliminarii!" Ce a spus Daum despre DEMISIE dupa ratarea calificarii la Mondial

Muntenegru 1-0 Romania / Nationala Romaniei a pierdut o noua calificare la Mondial.

Selectionerul Christoph Daum nu a anuntat ca pleaca dupa ratarea calificarii la Campionatul Mondial, insa a incercat sa puna accentul pe progresul nationalei Romaniei in mandatul sau.

"Trebuie sa construim o echipa noua, am vazut cateva faze bune. Dar dureaza pana se vor adapta jucatorii la un nivel ridicat. Am vazut progres, am fost foarte motivati. Dar nu ne-am putut crea sanse de gol.



Cred ca fiecare meci a fost important, dar inca din primul meci am avut probleme. Am fost egalati si nu am putut marca din penalty in prelungiri. Echipe trebuie reinnoita, sa vina jucatori tineri. Am inceput sa schimb, sa construim o noua echipa. A fost foarte dificil.



Nu depinde de mine, contractul scrie clar ca daca nu ne vom califica se incheie dupa preliminarii. Nu eu trebuie sa imi decid viitorul, ma voi gandi, voi vorbi cu presedintele FRF si vom lua cea mai buna decizie pentru fotbalul romanesc. Eu sunt foarte fericit, am invatat foarte multe despre fotbalul romanesc care va progresa. Dar acesta este proces. Am venit cu multe propuneri. Am fost fericit sa fiu si impartasesc dezamagirea alaturi de fanii romani, toata lumea stie cand s-a calificat Romania ultima data la Mondial.



Sunt foarte suparat ca nu am putut sa ofer o calificare. Trebuie sa discutam pentru EURO 2020, am fost atacat intr-un mod incredibil din multe parti. E o placere sa lucrez pentru Romania, dar trebuie sa discut cu Federatia si vom lua o decizie impreuna. Acum, daca ma intrebati, sunt putin dezamagit de multe lucruri si trebuie sa ma calmez.

Sunt suparat din cauza rezultatelor, a fanilor si a presei. De 8-9 luni ma tot intrebati daca ar trebui sa demisionez, nu am acum raspunsul in buzunar. Ma voi gandi, nu vreau sa dau un raspuns influentat de emotii si ma voi mai gandi" a spus Christoph Daum dupa partida.