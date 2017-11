Telefonul SURPRIZA primit de Contra dupa ce a fost numit selectioner! Ce spune de Alibec

Cosmin Contra incepe maine drumul spre Euro 2020. Selectionerul e sigur ca rezultatele bune din finalul preliminariilor vor ajuta Romania sa aiba un moral excelent pentru testele cu Turcia si Olanda.

"Trebuie sa avem continuitate in exprimare, in evolutie. As vrea sa imbunatatim faza de atac, sa avem mai multe ocazii. Am convingerea ca maine seara baietii vor evolua asa cum au facut-o cu Danemarca si Kazahstan. Sper ca increderea pe care am castigat-o in cele doua meciuri sa se vada si maine", a spus Contra.

Selectionerul a dezvaluit ca a primit un telefon-surpriza dupa ce a semnat cu FRF. Fostul sau antrenor de la Milan Fatih Terim l-a sunat: "Am vorbit cu Terim imediat dupa numirea mea. L-am invitat la un meci al echipei nationale. Am fost foarte placut surprins de telefonul lui. Am discutat de fotbal, de amintirile noastre despre AC Milan."

Contra a vorbit si despre situatia lui Denis Alibec, convocarea surpriza pentru dubla cu Turcia si Olanda: "S-a pregatit foarte bine, s-a antrenat excelent. Nu pot sa va spun daca e titular. No comment. Maine seara toti o sa fie titulari!"