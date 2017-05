Surpriza uriasa! Daum: "FRF mi-a propus prelungirea contractului!" Ce spune de oferta din Arabia Saudita

Christoph Daum se simte excelent in Romania si vrea sa continue pe banca nationalei.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Neamtul spune ca n-are nicio propunere de milioane din Golf. FRF il vrea in continuare selectioner. Daum a amanat discutiile legate de prelungirea contractului sau.

"Nu trebuie sa raspund acestor zvonuri. Nu am nicio oferta. Am contract cu FRF. Pot spune ca acum cateva saptamani Razvan Burleanu mi-a propus prelungirea contractului si l-am rugat sa astepte putin. FRF a fost tot timpul deschisa si corecta in relatia cu mine. Nu este nimic rau ce as putea spune despre atmosfera interna. Am langa mine oameni de incredere si cel mai important este sa ma concentrez acum pe meciul cu Polonia", a spus selectionerul.

Christoph Daum se afla la Cluj-Napoca alaturi de antrenorul secund Ionut Badea. Germanul participa la conferinta "What business and society can learn from sports", organizata de Universitatea Babes-Bolyai.