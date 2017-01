SURPRIZA! Cristi Manea, cel mai tanar debutant din istoria nationalei, ajunge in Serie A! Anuntul lui Rednic

Cristi Manea este aproape de un transfer foarte important.

Mircea Rednic anunta ca Manea este aproape sa plece in italia in aceasta iarna. Acesta a vorbit despre situatia celui mai tanar debutant din istoria nationalei Romaniei.

”Manea a jucat dupa ce a venit aici, dar dupa, anul acesta competitional nu a prins multe meciuri, a avut ceva probleme cu antrenorul, acum situatia lui nu este clara, nu este nici in lot. O sa plece in Italia, am inteles ca este o echipa care in vrea acolo”,

”Situatia lui nu e clara, am discutat cu managerul si dupa ce vom vedea ce se va alege, vom mai vedea. Eu nu am nimic impotriva, nu ca nu l-am luat in cantonament, la antrenamente, nu a venit pentru ca trebuia sa plece. E o echipa din prima liga. Important si curios, cum toti am ramas surprinsi de transferul lui Stanciu, pe suma pe care s-a dat, acesta este fotbalul”,

”Nu decide jucatorul, mai mult managerii. Cateodata, din punct de vedere financiar e bine pentru jucator, dar profesional au de pierdut, sa mearga de la o echipa la alta. Eu l-am vazut la antrenamente, are calitate, trebuie lasat sa se pregateasca, sa nu i se suceasca cumva capul ca pleci acolo, pleci acolo. El trebuie sa se impuna aici la o echipa care lupta pentru retrogradare, dacap nu te poti impune aici, unde atunci? Eu am cunoscut unii dintre cei mai talentati jucatori de la noi din tara, Gabor, de care se vorbeste foarte putin, care a luat balonul de aur si gheata de aur, la campionatul mondial din Australia. Dar a plecat la Hunedoara si vad ca s-a pierdut, era un jucator foarte bun”.

”Manea trebuie sa se linisteasca, sa vina cu picioarele pe pamant, sa joace aici, sa fie 100% la antrenamente si din partea mea are tot sprijinul”, a spus Rednic la Digisport.