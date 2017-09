Suporterii romani, UMILITI la granita cu Muntenegru! Nu sunt lasati sa intre in tara. Ce se intampla in aceste momente

Mai multi suporteri romani care voiau sa asiste la meciul cu Muntenegru au fost opriti de politisti la intrarea in tara.

Chiar daca nu figurau pe listele de fani interzisi si se aflau in masini alaturi de familii, unii dintre membrii peluzei "Uniti Sub Tricolor" au aflat la granita cu Muntenegru ca nu au permisiunea de a intra in tara! Tinerii isi cumparasera chiar si bilete de turisti pentru cateva zile de concediu dupa meci, insa nici asta nu i-a convins pe agentii vamali sa le permita accesul. Dupa ce le-au fost analizate documentele, cativa dintre fani, aflati in masini separate, au fost anuntati ca trebuie sa se intoarca, in timp ce familiilor li s-a permis intrarea!

"Zece cetățeni români nu sunt lăsați să intre în Muntenegru, la granița cu Serbia. Între ei sunt și două familii care își cumpăraseră sejururi pe litoralul Mării Adriatice.

Deși în România nu figurează pe listele persoanelor interzise la competițiile sportive, vameșii muntenegreni le refuză accesul pe motiv că ar figura pe o listă de potențiali huligani.

Contactați telefonic la numărul de urgențe a ambasadei din Podgorica, reprezentanții statului român spun că nu este datoria lor și opțiunea de a permite sau nu accesul în Muntenegru aparține în totalitate statului gazdă.

Cetățenii români, Răzvan C, Matei A, Șerban A, Cătălin G, Cristian D, Liviu A, Coralia L, Andreea V, Cristian M stau deja de cinci ore la granița de intrare în Muntenegru, cu biletele turistice în buzunar", anunta Peluza Uniti sub Tricolor intr-un comunicat.

UST a sustinut Romania la toate meciurile de acasa si din deplasare. Membrii grupului cred ca atitudinea ostila manifestata in relatia cu FRF a condus la incidentul de astazi. Uniti Sub Tricolor a scandat impotriva Federatiei inclusiv la meciul cu Armenia, de vineri.