"Sunt Tom Cruise 2!" Cosmin Contra si-a inceput misiunea imposibila: "Vreau sa ascult ce are de spus!"

Cosmin Contra, selectionerul Romaniei, a declarat ca nu renunta la ideea sa de a-l readuce pe Stefan Radu la nationala.

Contra a declarat in cadrul conferintei de presa dinaintea meciului cu Turcia ca va merge sa discute cu fundasul lui Lazio si spera sa se revina in tara cu un raspuns pozitiv.



"Sunt Tom Cruise 2. Pare o misiune imposibila. O sa ma duc sa vorbesc cu el, il cunosc. Vreau sa ascult ce are de spus si apoi vom vedea daca revine la echipa nationala sau nu", a declarat Cosmin Contra in cadrul unei conferinte de presa.



Stefan Radu s-a retras de la echipa nationala in 2013. A strans doar 13 selectii pentru prima reprezentativa.