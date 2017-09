"Sunt pe val, trebuia sa fiu si eu pe lista pentru nationala!" Motivul pentru care Sumudica nu voia sa fie selectioner

Marius Sumudica a dus-o pe Kayserispor in fruntea Turciei!

Campion in Romania cu Astra, Marius Sumudica are un inceput excelent de cariera in Turcia, reusind sa o duca pe Kayserispor la egalitate cu granzii Besiktas si Galatasaray. Sumudica a explicat motivele pentru care nu crede ca a fost contactat pentru a-l inlocui pe Christioph Daum, insa oricum ar fi refuzat o oferta.

"Probabil antecedentele mele, in ghilimele sa zic asa, legate de acel cont pe la pariuri, sau exuberanta mea la meciuri, probabil nonechilibrul meu la conferintele de presa. Sau cine stie? Probabil ca selectioner trebuie sa ai o conduita extraordinara sau ceva de genul asta. Eu nu ma vad in postura unui selectioner. Mie imi place sa lucrez in echipa, zi de zi pe teren, sa fiu zi de zi in preajma jucatorilor. Nu as putea sa duc o munca de birou deocamdata



Inaintea mea sa fiu sincer, sunt mult mai multi antrenori care pot face lucrul asta si care au o vasta experienta fata de mine. Din punct de vedere al rezultatelor e clar ca sunt un antrenor pe val. Am realizat foarte multe, stiti in ce conditii.Aveam unele atuuri, consider ca ar fi trebuit sa fiu luat in seama cat de cat asa, pe o lista lunga cum ati spus si voi, probabil meritam si eu un locusor acolo.

Ii las pe cei care dirijeaza in ghilimele fotbaul romanesc sa ia decizile care considera ei ca sunt cele mai bune" a spus Marius Sumudica la Pro X.