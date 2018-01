Stelistul care l-a cucerit pe Contra si poate fi convocat la nationala: "Imi place foarte mult, il urmaresc atent!" Sfat pentru Dica

Selectionerul Romaniei ii transmite lui Nicolae Dica sa-i schimbe postul lui Dragos Nedelcu.

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, si-a exprimat admiratia pentru Dragos Nedelcu. Jucatorul venit de la Viitorul vara trecuta a jucat 13 partide in campionat dupa venirea la Steaua, reusind sa inscrie 1 gol. Contra se gandeste sa-l cheme la nationala in 2018.

"Am spus de multe ori ca imi place foarte tare Nedelcu. El este un jucator pe care il urmaresc foarte atent. Cred ca locul lui nu este in aparare. Din punctul meu de vedere, el trebuie sa joace in fata apararii, pe post de numar 5, singur daca se poate" a spus Cosmin Contra pentru Digi Sport.

Dragos Nedelecu a apucat sa debuteze pentru echipa mare a Romaniei - a evoluat in ultimele minute ale partidei amicale contra Rusiei din 2016.