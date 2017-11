Stai ca nu mai pleaca! :)) Razvan Marin poate ramane la tineret si pentru meciul cu Tara Galilor

Revenirea lui Razvan Marin la nationala de seniori nu mai e sigura: "M-am grabit cu declaratiile", spune Isaila

Selectionerul Daniel Isaila spune ca exista posibilitatea ca mijlocasul Razvan Marin sa ramana la nationala de tineret si pentru meciul cu Tara Galilor. Vineri, Isaila afirmase ca jucatorul de la Standard Liege se va intoarce la echipa de seniori, unde a fost convocat initial.

"M-am grabit cu declaratiile dupa meciul de ieri. Am crezut si asa am convenit initial cu Cosmin. Inca nu am vorbit cu Cosmin, vom vedea. El isi doreste in continuare sa ramana, se simte foarte bine aici. El a facut o partida fantastica. Cine nu-si doreste sa aiba jucatori de valoarea lui? Sa vedem si situatia celor doi accidentati. Incercam sa faca antrenament, sa vedem cum se simt si daca pot evolua. Vom vedea ce decizie vom lua", a declarat Isaila la Pro X.

Vineri, Isaila a declarat, dupa ce reprezentativa de tineret a remizat, la Ovidiu, scor 1-1, cu Portugalia, ca mijlocasul Razvan Marin se va intoarce la echipa nationala de seniori, fiind posibila recuperarea jucatorilor Marco Dulca si Dragos Nedelcu pentru intalnirea urmatoare, cu Tara Galilor.