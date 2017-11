Situatie incredibila pentru Nicolae Stanciu la Anderlecht: "Este netransferabil in acest moment!" Anuntul facut inainte de partida cu Turcia

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Viitorul lui Nicolae Stanciu ramane unul incert. El a jucat doar 13 partide in acest sezon, reusind un gol, insa venirea pe banca celor de la Anderlecht a lui Hein Vanhaezebrouck orice speranta pentru Stanciu ca va fi titularizat. Astfel, jucatorul si-a exprimat dorinta ca situatia sa se schimbe sau sa fie lasat sa plece.

"Stanciu e un jucator netransferabil in acest moment, nici macar imprumut nu vor sa-l dea. Astept sa se intoarca in Belgia pe 15 noiembrie. Apoi mai sunt parca patru etape. Vedem ce o sa se intample in acele patru etape si va urma o reevaluare alaturi de presedinte si antrenor. Undeva pe data de 5 sau 7 noiembrie.

Ma gandesc la el. Vreau sa ajunga undeva unde va juca si va avea bani. Sub nicio forma Romania si sub nicio forma FCSB" a spus Anamaria Prodan la Telekom Sport.