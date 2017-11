Simona Halep, aparitie surpriza pe National Arena: "Am incredere in Contra!" Cine a insotit-o pe stadion. VIDEO

Simona Halep urmareste meciul cu Olanda pe National Arena!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Revenita din vacanta din Italia, Simona Halep a ajuns pe National Arena, iar inainte i-a urat succes noul selectioner Cosmin Contra.



"Sper sa castige Romania. Am incredere in Contra, l-am cunoscut personal nu demult. L-am vazut cum jaca tenis, e un antrenor bun si ii doresc mult succes. Nu am jucat tenis cu el. E frumos in vacanta, ma relaxex si incerc sa-mi reincarc bateriile pentru noul an", a spus Simona Halep.

Simona a fost surprinsa in Italia impreuna cu fostul tenismen Radu Marian Barbu, insa la meciul cu Olanda ea era insotita de Bogdan Stelea. Cei doi sunt prieteni buni, iar Simona l-a ajutat pe fostul portar sa-si deschida o scoala de fotbal.