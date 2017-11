"Selectionerul ne-a spus sa nu facem tara de RUSINE!" Reactia lui Man, dupa golul salvator cu Portugalia!

Romania 1-1 Portugalia, preliminarii EURO U21 / Dennis Man a fost erou la tineret, cu reusita egalizatoare din repriza a doua!

Dennis Man are cel mai bun sezon si confirma si la nationala de juniori. Jucatorul Stelei a adus egalarea pentru Romania in meciul cU Portugalia, iar nationala de tineret ramane prima in grupa de calificare. Man spune ca selectionerul Isaila le-a spus tinerilor jucatori sa nu faca tara de rusine!

"Am intalnit o echipa buna, cu jucatori de calitate. Am inscris si inseamna enorm pentru mine. E un punct foarte bun pentru noi, care ne mentine in fata.

Dansul ne-a spus la pauza ca suntem buni, ca are incredere in noi si sa nu facem de rusine tara. Am demostrat ca suntem o echipa. Sper sa marchez cat mai multe goluri. Mi-am propus eu cateva goluri si vreau sa reusesc. Razvan Marin ne-a ajutat. Se vede plusul de la echipa mare", a declarat Man la Digi.

Nationala U21 joaca in meciul urmator in deplasare in Tara Galilor, iar Man spune ca este cea mai dificila partida pentru romani.

"Parerea mea ca e cel mai greu joc. Multi am spus ca acesta e cel mai greu. Dar in Tara Galilor e cel mai greu. Ne-am bucurat ca au venit atatia oameni sa ne sustina. Suntem la jumatatea drumului. Mai avem multe meciuri. Trebuie sa lasam capul in pamant. Toti simtim ca e o sansa mare", a mai spus Man, aflat la a doua reusita pentru Romania U21.