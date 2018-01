Selectionerul Contra a vorbit cu Alibec despre situatia de la Steaua! Promisiunea facuta de atacant: "Asta isi propune in 2018!"

Contra il pune la slabit pe Alibec. "Mi-a promis ca va fi cel mai bun in 2018" - spune selectionerul.

Pe 24 ianuarie, Contra va fi in Elvetia, la tragerea la sorti pentru Nations League. Pentru Romania va fi cel mai usor drum catre Euro.

"Intotdeauna am avut incredere in antrenorul Contra pentru ca eu stiu cum lucreaza antrenorul Contra" spune selectionerul.

Atacantul fara goluri, Alibec e pe lista lui Contra pentru atacul nationalei !

"Si-a propus ca anul 2018 sa fie anul in care el va reveni la forma care a avut-o la Astra. Stiu ca are in minte sa slabeasca" a mai spus Contra.

Pana la meciurile nationalei, Alibec vrea sa dea gol cu Lazio, in februarie, la PRO TV.

"Favoriti sunt Lazio, dar in fotbal intotdeauna o echipa porneste cu sansa ei. si Steaua are sanse ei de calificare" crede Contra.

Contra se deplaseaza cu masinuta de golf in Antalya ca sa-i urmareasca pe fotbalistii nationalei.