Scrisoarea lui Bogdan Stancu pentru romani dupa retragerea de la nationala! Motivul pentru care a luat aceasta hotarare

Lazio - Steaua, maine seara, 20:00, IN DIRECT la ProTV

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Bogdan Stancu a dat publicitatii, prin intermediul siteului Federatiei Romane de Fotbal, o scrisoare, la scurt timp dupa ce si-a anuntat retragerea de la echipa nationala.

"Cu un profund sentiment de regret doresc sa anunt, prin aceasta scrisoare deschisa, retragerea mea de la Echipa Nationala a Romaniei. Recunosc, nu mi-a fost usor sa iau aceasta decizie, dar am considerat ca a venit momentul sa ma concentrez mai mult asupra carierei de jucator al clubului cu care am contract in prezent si, mai ales, sa acord mai mult timp familiei mele.

Doresc, desigur, sa multumesc din tot sufletul tuturor celor care au fost alaturi de mine in perioada in care am facut parte din Echipa Nationala a Romaniei. Multumirile mele sunt adresate, in egala masura, Federatiei Romane de Fotbal, staff-ului tehnic, antrenorilor, cat si colegilor de echipa.

Voi continua sa fiu cu sufletul alaturi de colegii mei si de tot ce inseamna echipa reprezentativa a Romaniei", au fost cuvintele varfului.