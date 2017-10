"Sapunaru e in depresie! Nu intelege de ce nu a fost convocat!" Mesajul lui Sumudica pentru Contra

Cristi Sapunaru e afectat de ratarea nationalei, anunta Sumudica.

Marius Sumudica a revenit in tara de pe locul 2 in Turcia cu Kayserispor. Antrenorul a vorbit despre convocarile lui Contra si a dezvaluit ca Sapunaru e foarte afectat de ratarea nationalei.

"Nu inteleg de ce Sapunaru nu este. Nu am putut sa-l folosesc, a avut un fel de depresie. Nu s-a asteptat la asa ceva, sa nu fie convocat la nationala, avand in vedere ca e la echipa de pe locul 2 din Turcia si joaca meci de meci.

In momentul de fata, Sapunaru este unul dintre cei mai buni fundasi centrali. A avut o saptamana mai nefasta. Am vorbit cu el, era dezamagit. Am considerat ca e mai bine sa nu incep cu el. Mi-a zis: 'sumi, nu sunt ok pentru meciul asta'. L-a afectat. Nu se poate sa joci titular la echipa de pe locul 2 din Turcia, sa joci toate meciurile si sa aduci jucatori care, saracii, nu sunt de valoarea lui Sapunaru la momentul actual.

La echipa nationala trebuie sa vina jucatori care in momentul respectiv sunt cei mai in forma. Si daca au 42 de ani, si daca au 50", a declarat Sumudica la revenirea in Romania.

Sumudica spune ca si Silviu Lung merita sa fie in lot, chiar daca are conurenta mare.

"Lobont probabil este un om de vestiar, care ajuta foarte mult. Am vazut ca e si Nita, care este un portar foarte bun si care la ultimele meciuri a avut prestatii extraordinare, dar Silviu Lung este intr-o crestere extraordinara.

Rezultatele pe care le are Kayseri i se datoreaza si lui. Nu numai ca i-a aparat penalty lui Eto'o, dar si ieri a avut o evolutie extraordinara. Traverseaza o perioada foarte buna si ma mir ca nu este in vederile noului selectioner.

Cred ca noul selectioner va trebui sa faca de acum incolo ce trebuie sa faca un selectioner, adica sa ia jucatorii cei mai importanti la momentul respectiv si cei mai in forma", a mai afirmat Sumudica.