Sansele Romaniei depind de HAZARD! Si nu cel de la Chelsea :) Cum arata calculele pentru calificare si care e grupa pe care stam cu ochii

Romania intalneste Muntenegru in aceasta seara, la Podgorica. Echipa nationala are nevoie de trei victorii in trei meciuri si de noroc pentru a se califica la Mondialul de anul viitor. Cel mai prost loc 2 nu va merge la baraj.

Romania este in acest moment intr-o situatie extrem de dificila. Cu doar 9 puncte dupa 7 partide, echipa nationala are mai multe sanse de a NU merge la Mondial, decat de a se califica in Rusia. Totusi, prima reprezentativa pastreaza o a 10-a parte de sansa. Pentru asta, Romania trebuie in primul rand sa obtina 3 victorii in ultimele 3 meciuri din grupa E, cu Muntenegru, Kazahstan si Danemarca.

Cu trei victorii, dar si cu un egal in meciul direct dintre Muntenegru si Danemarca, programat pe 5 octombrie, la Podgorica, Romania ar incheiat grupa pe pozitia secunda, cu 18 puncte.

In momentul de fata, doar grupa D a calificarilor are un loc 2 la fel de slab precum cel al Romaniei. In grupa D, din care fac parte Serbia, Irlanda, Tara Galilor, Austria, Georgia si Republica Moldova, pozitia secunda este ocupata de Irlanda, avand acelasi numar de puncte cu ocupanta locului doi din grupa Romaniei (E) - 13 la numar.

De mentionat este si faptul ca departajarea in grupa, dar si intre grupe, se va face dupa criteriul: 1. punctaj, 2. golaveraj. Astfel, Romania nu trebuie doar sa invinga in cele doua meciuri, dar sa o faca si la scor, fiind in acest moment la +1. Irlanda, locul 2 din Grupa D, se afla la +4, in timp ce Muntenegru, locul secund din grupa E, e la +10.