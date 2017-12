Sanmartean, la FRF? Burleanu: "De fiecare data cand il vad, il intreb cat timp mai joaca!"

Lucian Sanmartean s-a retras de la echipa nationala, ca jucator. Dar ar putea reveni alaturi de prima reprezentativa ca oficial.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a lasat de inteles ca Sanmartean ar putea ocupa o functie in cadrul FRF dupa ce va incheia cariera de jucator.

"E mult mai usor in staff, i-am facut deja o retragere. Intrebarea pe care i-o adresez de fiecare data cand ma vad cu el este cat timp mai joaca si imi spune ca poate. Ma bucur, si cu Dinamo a intrat foarte bine în meci, deci este un jucator mare. La varsta lui, 37 de ani, nu se vede absolut deloc. In momentul de fata, Lucian e unul dintre participantii la programul nostru de management in fotbal pe care-l avem. A fost un jucator fantastic, ceea ce inseamna ca va fi una dintre persoanele care va avea aceasta capacitate sa impartaseasca si cu ceilalti", a declarat Razvan Burleanu.

Ajuns la 37 de ani, Sanmartean s-a retras de la echipa nationala la partida amicala cu Chile.