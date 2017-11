SAGETI catre Daum! Jucatorii nationalei spun in cor: "E mult mai bine cu Contra!" Ce schimbat de cand a venit

Romania 0-3 Olanda / Jucatorii nationalei sunt mult mai fericiti cu Contra la nationala.

Capitanul echipei nationale Vlad Chiriches a declarat, marti, ca esecul cu Olanda, scor 0-3, in meci amical, este unul drastic, dar jucatorii trebuie sa traga invataminte pozitive din aceasta partida.

"E trist ca am pierdut la un scor asa drastic, dar trebuie sa tinem capul sus, am incercat sa jucam, sa atacam, sunt si lucruri pozitive din acest esec. Olanda are jucatori importanti si se vede. Avem meciuri grele contra lor, speram sa ne ridicam la un moment dat la niveul lor si sa castigam. Sunt semnale pozitive, e o alta dispozitie la nationala", a spus Chiriches la Pro X.

Mijlocasul Gheorghe Grozav a declarat, marti seara, ca in partida pierduta de Romania cu Olanda s-a vazut diferenta de valoare in favoarea adversarilor tricolorilor. Cu toate acestea, Grozav crede ca Romania este pe un drum bun, care o poate duce la Euro-2020.

"Avem multe de invatat de la fiecare meci. Si de la meciul cu Turcia si de la meciul acesta. Am incercat, dar s-a vazut diferenta de valoare si am pierdut din pacate. Olanda chiar are jucatori de mare valoare si am pierdut drastic in seara asta. Suntem increzatori ca la anul va fi mult mai bine, daca vom continua pe aceeasi linie, vom avea rezultate din ce in ce mai bune. Speram sa ne calificam la Euro, nu va fi usor, ne asteapta un drum lung si greu, dar speram ca la final sa fim la Euro", a declarat Grozav.

Mijlocasul Gabriel Torje a declarat, marti seara, dupa meciul amical cu Olanda, scor 0-3, ca lui si colegilor sai din echipa nationala nu trebuie sa le scada moralul dupa acest esec si trebuie sa se gandeasca la lucrurile pozitive.

“Chiar daca la un moment dat era 2-0, 3-0 ne-am zbatut si am incercat sa facem lucruri bune pe teren. Trebuie sa ne gandim ca o mai avem amicale. Poate vom pica cu ei intr-o grupa de calificare la Campionatul European si atunci vom avea doua victorii. Imi pare rau ca astazi nu am reusit sa facem un rezultat bun. Nu trebuie sa ne scada moralul acum, dupa un meci. Trebuie sa luam lucrurile pozitive. Ne bucuram ca suporterii au venit in numar mare, speram mereu sa fie asa”, a spus Torje.

Reprezentativa Romaniei a fost invinsa de selectionata Olandei, scor 3-0, intr-un meci amical, disputat, marti, pe Arena Nationala, ultimul pentru "tricolori" in 2017.

Golurile au fost marcate de Depay '47, Babel '57 si De Jong '81.