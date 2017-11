S-a luat decizia finala in cazul lui Razvan Marin! Pentru ce nationala va juca marti: "Sunt la fel de onorat!"

Romania vrea sa-si ia revansa in fata Olandei care ne-a dat 4 pe National Arena. Meciul va fi la PRO TV, marti, de la ora 21.

Razvan Marin va ramane sub comanda lui Daniel Isaila la reprezentativa Under 21. Astfel, mijlocasul de 21 de ani, convocat initial la prima selectionata, va merge in Tara Galilor, acolo unde Romania U21 va intalni Tara Galilor pe 14 noiembrie, la Bangor.

Desi ar fi trebuit sa revina la prima reprezentativa, in aceasta seara, cei doi selectioneri, Cosmin Contra si Daniel Isaila, impreuna cu Razvan Marin, au decis ca fotbalistul sa ramana in continuare in lotul Under 21, informeaza FRF.

"Sunt la fel de onorat sa joc la nationala U21 ca si la prima reprezentativa. Ma gandesc deja la partida urmatoare, ne asteapta un meci dificil in Tara Galilor, insa mergem acolo sa castigam si sa ne apropiem si mai mult de Euro 2019", a spus Razvan Marin.

Razvan Marin a fost convocat de selectionerul Cosmin Contra la prima reprezentativa, pentru meciurile amicale cu Turcia si Olanda, insa jucatorul a trecut la nationala de tineret, dupa accidentarile lui Dulca si Nedelcu.

Marin a jucat tot meciul pe care Romania l-a remizat, vineri, la Ovidiu, scor 1-1 (0-1), cu nationala similara a Portugaliei, in grupa a opta a preliminariilor Campionatului European din 2019. Tricolorii "mici" vor disputa urmatoarea partida oficiala marti, de la ora 20.00, in deplasare, la Bangor, cu Tara Galilor.