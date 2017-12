Romania va gazdui grupa la Turul de Elita: cu cine jucam pentru calificarea la Euro U19

Nationalele U19 si U17 ale Romaniei si-au aflat astazi adversarele pentru ultima faza preliminara inainte de Euro.

Romania va fi gazda grupei preliminare, in martie, pentru calificarea la campionatul european U19, ce va avea loc in Finlanda, in iulie 2018.

Romania face parte din grupa a 4-a, alaturi de Ucraina, Suedia si Serbia.

Iata cum arata grupele de la Turul de Elita U19:



Grupa 1: Germania, Olanda, Norvegia, Scotia

Grupa 2: Macedonia, Anglia (detinatoarea titlului), Ungaria, Letonia

Grupa 3: Cehia, Italia, Grecia, Polonia

Grupa 4: ROMANIA, Ucraina, Suedia, Serbia

Grupa 5: Portugalia, Irlanda, Slovacia, Kosovo

Grupa 6: Spania, Franta, Belgia, Bulgaria

Grupa 7: Danemarca, Austria, Turcia, Bosnia

Castigatoarele celor 7 grupe se califica la Euro U19, unde va juca si tara gazda, Finlanda. Turneul final va avea loc in perioada 16-29 iulie 2018.

”In principiu e o grupa buna, in contextul in care am evitat niste nume grele precum Franta, Anglia. E o grupa accesibila, dar nu usoara. Toate sunt echipe care dezvolta un fotbal bun la nivel juvenil si uneori e posibil ca aceste echipe care spun mai putine ca nume sa puna probleme mai mari. Exista sanse, dar nu putem vorbi de echipe favorite in aceasta grupa” - Adrian Boiangiu, selectioner U19.

Si nationala U17 si-a aflat azi adversarele

Romania face parte din Grupa 7, alaturi de Israel, Ungaria, si Slovenia. Turneul va fi gazduit de Ungaria si se va desfasura in perioada 22-28 martie 2018.

Grupele de la Turul de Elita U17:



Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia

Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru\

Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia

Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia

Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia

Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca, Bosnia

Grupa 7: Israel, Ungaria, Slovenia, ROMANIA

Grupa 8: Germania, Scotia, Grecia, Norvegia

Castigatoarele celor 8 grupe si cele mai bune 7 ocupante ale locurilor secunde se vor califica la Campionatul European din Anglia (4-20 mai 2018).