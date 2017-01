Romania U21, in grupa cu Portugalia si Tara Galilor! Cum arata grupa de calificare la EURO 2019 

Nationala U21 are parte de adversari tari in preliminariile EURO 2019!

Romania a fost repartizata in Grupa a 8-a, alaturi de Portugalia, Elvetia, Tara Galilor, Bosnia-Hertegovina si Liechtenstein, joi, la tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, potrivit site-ului UEFA.

Tricolorii au facut parte din urna a treia valorica, alaturi de Ucraina, Norvegia, Rusia, Turcia, Islanda, Grecia, Muntenegru si Finlanda.

In precedenta campanie de calificare, Romania a ocupat locul al treilea in grupa, dupa Danemarca si Bulgaria, dar inaintea tarii Galilor, a Luxemburgului si Armeniei. in meciurile cu tara Galilor, echipa pe care tricolorii o vor infrunta si in campania viitoare, Romania a remizat in deplasare (1-1) si s-a impus acasa (2-1).

In total 54 de echipe s-au afla in urnele pentru tragerea la sorti a grupelor de calificare la turneul final de peste doi ani, ce va fi gazduit de Italia, echipa calificata direct.

Romania a fost reprezentata la tragerea la sorti de selectionerul Daniel Isaila.

In preliminarii vor putea fi folositi jucatori nascuti incepand cu data de 1 ianuarie 1996.

La turneul final din Italia se califica direct castigatoarele celor noua grupe, in timp ce patru ocupante ale locului 2, cu cel mai bun punctaj, vor disputa un play-off. Echipele care se vor impune in meciurile de baraj merg, de asemenea, la Campionatul European.

Preliminariile vor incepe in martie 2017 si se vor incheia in noiembrie 2018, odata cu disputarea meciurilor de baraj.

Componenta grupelor preliminare:

Grupa 1: Cehia, Croatia, Grecia, R. Moldova, Belarus, San Marino;

Grupa 2: Spania, Slovacia, Islanda, Albania, Estonia, Irlanda de Nord;

Grupa 3: Danemarca, Polonia, Finlanda, Georgia, Lituania, Insulele Feroe;

Grupa 4: Anglia, Olanda, Ucraina, Scotia, Letonia, Andorra;

Grupa 5: Germania, Israel, Norvegia, Irlanda, Azerbaidjan, Kosovo;

Grupa 6: Suedia, Belgia, Turcia, Ungaria, Cipru, Malta;

Grupa 7: Serbia, Austria, Rusia, Macedonia, Armenia, Gibraltar;

Grupa 8: Portugalia, Elvetia, Romania, Tara Galilor, Bosnia-Hertegovina, Liechtenstein;

Grupa 9: Franta, Slovenia, Muntenegru, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg.