Romania U19 a distrus-o pe Gibraltar si va fi in prima urna in Turul de Elita! Ce jucator de Liga 1 a marcat de 4 ori

Calificata deja la Turul de Elita din Finlanda, nationala Under 19 a reusit o victorie la scor.

Gibraltar U19 - Romania U19, scor 0-8 / Capitan in aceasta partida in locul lui Vlad Dragomir, eliminat la meciul cu Rusia, Alex Matan a avut o evolutie de senzatie in partida cu selectionata Gibraltarului U19. Jucatorul celor de la Viitorul Constanta a reusit 4 goluri!

Moldoveanu de 2 ori, Baluta si Micovschi au reusit celelalte goluri ale nationalei antrenate de Adrian Boingiu. Romania era deja calificata la Turul de Elita dupa victoria cu Rusia, insa avea nevoie de o victorie la o diferenta mai mare de 5 goluri pentru a fi in prima urna valorica la tragerea la sorti.

Turul de Elita va avea loc in 2018 in Finlanda intre 16 si 29 iulie.

Echipa de start a Romaniei:

Costache - Vidrasan, T. Baluta, Podina - Neciu, L. Gheorghe, Boboc, Merloi - Berci, R. Moldoveanu, Matan