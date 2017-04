Romania, pe 47 in lume! FIFA a publicat clasamentul pentru aprilie. Am cazut 7 locuri dupa 0-0 cu Danemarca

Nationala Romaniei a picat 7 pozitii in ierarhia FIFA, publicata azi!

Egalul cu Danemarca nu ne-a ajutat scorul international. Romania are a doua cea mai importanta scadere dupa februarie 2011, cand a cazut 11 locuri! Chiar si in aceste conditii, suntem a doua cel mai bine clasata nationala din grupa, in spatele Poloniei (11). Danemarca e pe 51, Muntenegru pe 62, Armenia pe 67 si Kazahstan oe 105!

Punctajul unei naționale se calculează pe o perioadă de patru ani prin adunarea:



- mediei de puncte în meciurile din ultimele 12 luni

- mediei de puncte în meciurile mai vechi de 12 luni (care se depreciază anual prin înmulțirea cu 0.5, 0.3, respectiv 0.2 în cei trei ani)

Numărul de puncte (P) obținute la un meci depinde de următorii factori/coeficienți:

- Rezultatul meciului, victorie sau egal (R)

- Importanța meciului, de la un simplu amical până la preliminarii de Campionat Mondial (I)

- Valoarea adversarului (V)

- Confederația din care face parte adversarul (C)

Formula de calcul a punctajului obținut la un meci:

P = R x I x V x C

(R) : Echipele primesc 3 puncte la victorie, un punct la egal și zero puncte la înfrângere. În cazul unui meci decis la lovituri de departajare, câștigătoarea primește două puncte, iar învinsa un punct

(I) : Meci amical = 1.0; Preliminarii continentale = 2.5; Turneu final continental / Cupa Confederațiilor = 3.0; Campionat Mondial = 4.0

(V) : Valoarea adversarului este exprimată într-un număr egal cu 200 minus locul ocupat de oponent în clasamentul FIFA (cel mai recent). Excepție: liderului ierarhiei îi este întotdeauna desemnat coeficientul 200, iar echipelor clasate sub locul 150 le este desemnat automat coeficientul 50.

(C) : CONMEBOL = 1.0; UEFA = 0.99; AFC/CAF/OFC/CONCACAF = 0.85