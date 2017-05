Romania - Armenia se va disputa pe National Arena: "Aceasta a fost dorinta noastra!"

Ultimul meci al nationalei pe National Arena a fost cel cu Polonia, pierdut cu 0-3.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei va reveni, la 1 septembrie, pe Arena Nationala din Capitala, pentru meciul cu Armenia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, a anuntat FRF.

"Aceasta este dorinta noastra, iar in acest sens am informat si UEFA, meciul cu Armenia se va disputa pe Arena Nationala. Sigur vom avea sustinerea publicului, de fiecare data cand echipa nationala a jucat fie in Bucuresti, fie la Cluj, suporterii au fost alaturi de noi. Echipa Romaniei va merge peste tot prin tara si, cu siguranta, va fi iubita, indiferent de rezultate", a declarat Razvan Burleanu.

Romania a evoluat ultima data pe Arena Nationala la 11 noiembrie 2016, cand a fost invinsa de Polonia, cu 3-0, in Grupa E a preliminariilor CM din Rusia. Dupa acel meci, marcat de incidente, FIFA interzis FRF ca nationala sa dispute urmatoarea partida, cu Danemarca, pe Arena Nationala. intalnirea cu selectionata daneza, incheiata cu 0-0, a avut loc, la 26 martie, la Cluj-Napoca.