Romania a urcat 4 locuri in clasamentul FIFA! Paradox: Italia a urcat o pozitie desi va rata Mondialul!

Victoria cu Turcia a cantarit mai mult decat infrangerea in fata Olandei in clasamentul FIFA.

Romania a urcat patru locuri, pana pe pozitia 41, cu 737 de puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii joi. Romania a castigat in ultima luna un meci, scor 2-0, cu Turcia si a pierdut altul, cu 0-3, in fata Olandei, ambele fiind amicale si disputate peteren propriu. Tricolorii au revenit astfel pe locul ocupat in septembrie.

in fruntea ierarhiei, Germania se mentine pe locul I, urmata de Brazilia, Portugalia, Argentina si Belgia.

In Top 20 sunt patru echipe necalificate la Cupa Mondiala din Rusia: Chile, in coborare o pozitie, pana pe 10, Italia, pe locul 14, in urcare o pozitie, Tara Galilor, pe locul 19, in coborare cinci pozitii si Olanda, in stationare pe locul 20.

Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt ocupate de urmatoarele nationale:

1. Germania 1.602 puncte

2. Brazilia 1.483;

3. Portugalia 1.358;

4. Argentina 1.348;

5. Belgia 1.325;

6. Spania 1.231;

7. Polonia 1.209;

8. Elvetia 1.190;

9. Franta 1.183;

10. Chile 1.162.

Urmatorul clasament va fi dat publicitatii la 21 decembrie.