"Romania a fost mult mai buna! Sa bata acum si Olanda!" Mesajul lui Lucescu dupa ce a luat bataie in Romania

Lucescu nu e suparat dupa infrangerea din Romania. Vrea ca jucatorii sai tineri sa prinda experienta si sa il duca la Euro in 2020.

Lucescu spune ca Romania a fost mult mai buna si o vrea la fel de motivata si contra Olandei, marti seara.

"Romania a fost mult mai buna, e o echipa mult mai omogena decat a mea. Mi-a placut atitudinea jucatorilor romani, au fost agresivi. Meciul de azi n-a fost foarte relevant. Eu incerc sa reconstruiesc o echipa care avea o medie de varsta extrem de ridicata. Din pacate, in Europa nu mai exista timp pentru ca nu mai exista amicale. Am vrut sa-i vad pe toti jucatorii, am riscat putin. Asta e! Contra are avantajul ca poate sa comunice cu jucatorii in limba lui, nu ca mine, prin intermediar.

Si Olanda trece printr-un moment de reconstructie, Romania ar trebui sa profite si sa castige. Am vrut sa jucam contra Romaniei. Stiam ca o sa fie o presiune din partea tuturor sa castige contra mea. La atmosfera nu ma asteptam sa fie chiar asa, dar a fost foarte bine. E un grup foarte mare de jucatori in Romania. Budescu e un jucator de care echipa nationala a Romaniei are nevoie", a spus Lucescu la PRO X.