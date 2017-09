REVOLTA CAPITANULUI: "Sunt dezamagit de ce se intampla! Ne chinuim la fiecare meci! Victorie intamplatoare!"

Romania 1-0 Armenia / Capitanul nationalei are un discurs extrem de direct dupa victoria chinuita cu Armenia!

Vlad Chiriches a purtat banderola in meciul cu Armenia, o partida castigata extrem de greu de nationala. Chiriches se declara dezamagit de jocul nationalei, iar victoria o considera usor intamplatoare. Publicul i-a cerut demisia lui Daum, iar Chiriches cere FRF sa faca o analiza serioasa a situatiei nationalei.

"Trei puncte obtinute greu, un joc care nu-ti da sperante ca putem mai mult. Ma simt dezamagit de ce se intampla in aceasta campanie. E trist. Ne chinuim la fiecare meci. 11 la 11 ar fi fost greu. Nu stiu daca rezultatul e mincinos, dar un rezultat obtinut intamplator. sansele sunt extrem de mici, vom merge in Muntenegru, incercam sa castigam si acolo, vedem ce se va intampla. Suntem la mana tuturor, nu mai depinde de noi. incercam sa jucam”, a declarat Chiriches.

”Nu pot sa-mi explic (n.r. - evolutiile slabe) pentru ca nu am schimbat foarte multi jucatori fata de campania pentru Euro si totusi avem rezultate chinuite. Nu stiu, nu cred ca la indemana mea sa vorbesc despre selectioner, despre ce se va intampla. Cred ca trebuie sa se faca o analiza amanuntita, iar cei din Federatie sa ia o decizie. Ne-am chinuit campania asta, nu stiu ce s-ar putea spune. Ma simt dezamagit de rezultatul din seara asta. Chiar daca am obtinut cele trei puncte nu cred ca am jucat un fotbal care sa ne dea sperante", a mai spus Chiriches.