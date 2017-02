EXCLUSIV Reactia selectionerului Daum dupa protestele din Romania. Ce spune si despre echipa nationala

Selectionerul echipei nationale a Romaniei a vorbit intr-un interviu acordat ProTV si Sport.ro. Acesta a marturisit ca a fost luat prin surprindere de evenimentele din ultima saptamana, dar spune ca este de acord cu oamenii care au iesit in strada.

Christoph Daum a avut parte de o perioada aglomerata. Acesta si-a petrecut ultimele saptamani urmarindu-i pe fotbalistii romani in pregatiri. Daum a fost in Antalya, unde a asistat la meciurile echipelor romanesti si a discutat in particular cu mai multi antrenori si jucatori.

La revenirea in tara, Daum a ramas surprins de evenimentele care au cuprins intreaga Romaniei.

"Cred ca este dreptul unei tari democrate sa protesteze fata de Guvern, daca oamenii cred ca situatia si directia este gresita. Cred ca ei au dreptate. Toata lumea vorbeste despre acest subiect, toti prietenii mei, toti cunoscutii. Eu sper sa se termine totul cu bine cat mai repede", a spus selectionerul Christoph Daum.

Daum a vorbit si despre echipa nationala si meciul cu Danemarca.

"A fost fantastic sa ii urmaresc pe jucatori, sa vad ca se antreneaza foarte bine. Nu stiu daca vor fi surprize foarte mari, pentru ca nu se nasc fotbalisti peste noapte. Dar ramane sa vedem.

Denis Alibec a facut un pas inainte. In ceea ce priveste primul sau meci, fiecare cartonas rosu este o problema. Cei de la Steaua, impreuna cu el, trebuie sa identifice motivul eliminarii si sa discute. Denis a avut evolutii excelente si in pregatiri", a mai spus Daum.

"Eu sunt gata pentru urmatorul meci. Sunt foarte motivat sa castig", a mai spus el, facand referire la duelul cu Danemarca, din luna martie.

In final, Daum a vorbit si despre numirea lui Mihai Stoichita in functia de director tehnic al FRF.

"Am vorbit de multe ori cu dansul, dar nu in ultimele saptamani. Eu nu stiu inca foarte multe", a mai spus Daum.