Fostul selectioner Victor Piturca a declarat ca echipa Romaniei putea obtine fara probleme locul doi in grupa

Piturca este insa de parere ca selectionerul "trebuie sa ramana pana la sfarsitul contractului.

"Victoria din meciul cu Chile a fost o victorie mare, care a demonstrat ca echipa nationala dispune de jucator buni, cu care se poate face performanta, care pot duce echipa nationala la turneul final. in aceasta grupa cel putin locul doi se putea obtine fara probleme. Polonia este o echipa buna, pe val, dar nu ne depaseste pe noi ca valoare. Avem echipa care nu trebuia sa putem claca asa usor, sa pierdem de maniera cum am pierdut cu Polonia in cele doua meciuri. Trebuia ca noi din punct de vedere fizic sa facem legea in teren. Noi ne-am retras si cand echipa Poloniei juca in zece oameni. Cred ca in Polonia se putea obtine mult mai mult decat s-a obtinut", a spus Piturca la Digi Sport.

El a mentionat ca germanul Christoph Daum a fost dorit de toata lumea la echipa Romaniei: "Este un antrenor pe care l-a vrut toata lumea, strain. S-a spus: «Daca vom aduce un strain ii vom sparge pe toti. Piturca.. un tampit si un prost ca nu vrea sa joace spectaculos». Ce sa va spun, sa ma iau de Daum?".

Piturca a spus ca este normal ca selectionerul sa ramana pana la expirarea contractului: "Din punctul meu de vedere selectionerul trebuie sa ramana pana la sfarsitul contractului, asa ar fi normal".

Intrebat daca ar accepta in cazul in care i s-ar cere sa preia conducerea nationalei, el a raspuns negativ: "Exact nu".

Tehnicianul nu a oferit variante pentru un eventual succesor al lui Daum. "Nu pot sa dau nume, nu e problema mea. Nu am idee. Nu m-am gandit. Sa spunem ca sunt presedintele federatiei... Foarte grea ar fi alegerea. Ar trebui sa cunosti omul la perfectiune, mai mult de 90 la suta, ce capacitate, cum lucreaza, si nici asa nu poti sa fii sigur. Ca selectioner trebuie meseria asta sa o ai in sange. Nu e simplu sa fii selectioner".

Victor Piturca a mai declarat ca desi din victoria mare cu Chile nu sunt multe de invatat, la echipa nationala toate meciurile sunt importante. "Din victoria cu Chile nu avem de invatat foarte multe, doar faptul ca fiind condusi cu 2-0 noi am continuat sa jucam. O victorie mare, dar nu avem foarte multe de invatat. Acest joc pe care l-am castigat nu are nimic de-a face cu jocurile oficiale si cu adversari care vor juca pe viata si pe moarte contra noastra. Jocurile de acum incolo sunt extrem de importante pentru echipa Romaniei. Sa nu credeti ca echipa din Chile nu va fi pusa la zid acum. Nu exista meciuri amicale la echipa nationala. Toate meciurile sunt foarte importante la echipa nationala", a explicat el.

Piturca considera ca si campania urmatoare, de calificare la Campionatul European, va fi foarte dificila: "Daca vom pierde meciurile urmatoare vom ajunge pe 80-100, sa vedem ce inseamna sa fim in grupa a patra valorica. Echipa Romaniei nu mai poate sa bata Kazahstanul, Muntenegru, nu mai suntem nici noi asa... Credeti ca va fi usor sa ne calificam la Euro? Sa vedeti cum va fi in preliminarii. Nu mai exista grupa usoara. Trebuie sa tratam lucrurile foarte serios. Nu mai exista meciuri usoare. Vedeti surprize, vedeti echipe mari care pierd".

Fostul selectioner crede ca dezavantajul lui Christoph Daum consta in faptul ca nu poate sa comunice cu jucatorii romani. "Antrenorii straini gen Daum sunt foarte simplisti, sunt invatati ca in Germania, in Germania jucatorii sunt ca un metronom. Noi facem antrenamente tactice, sedinte video, acolo nu se intampla asa. E cu totul altceva fotbalul romanesc si dezavantajul mare al lui Daum e ca el nu poate sa comunice, sa colaboreze cu jucatorii romani. Eu n-am vazut sa strige «Chiriches vino si strange!»."

Piturca l-a laudat dintre jucatorii de la echipa nationala pe dinamovistul Sergiu Hanca. "Hanca a avut o prestatie in ultimul timp la Dinamo extraordinara, asta trebuia sa vada selectionerul si daca considera ca e mai bun trebuia sa il bage. La meciul cu Polonia au jucat Bogdan Stancu si Hanca. Hanca avea o reactie mult mai buna in dreapta decat Bogdan Stancu. Stancu are niste calitati de marcator dar venind din stanga. L-ai bagat in dreapta. Ce sa faca acolo? Hanca dupa jocuri foarte bune putea sa joace titular la echipa Romaniei", a afirmat el.

Victor Piturca a vorbit si despre campioana FC Viitorul, spunand ca la prima vedere transferurile facute de aceasta - Ovidiu Herea, Marius Constantin, Andrei Dumitras - ar parea nereusite. "Cand apelezi la Marius, care a fost un jucator excelent, dar a jucat la o echipa care a retrogradat, poti sa spui «Domne', asta nu e transfer». Dar poate Gica Hagi are o anumita strategie cu ei, stie ce vrea sa faca, Va fi foarte greu pentru Gica, el are nevoie de bani. Vinde cei mai buni jucatori si nu stiu daca ti vinde corect, cu pretul corect. Eu nu i-as da pe cei doi jucatori", a adaugat Piturca.

Sursa: News.ro