Reactia lui Daum cand a aflat pe aeroport ca a fost inlocuit cu Cosmin Contra. Neamtul s-a enervat

Daum s-a facut ca nu intelege ca a fost dat afara de FRF, atunci cand a dat ochii cu jurnalistii. Va fi inlocuit 99% cu Cosmin Contra, insa Daum spune ca el e antrenor in continuare si ca nu stie altceva. Daum a fost chiar iritat de intrebarile reporterilor:

"Sunt antrenorul, da, desigur. Stiti pe cineva care e? Viitorul meu in Romania arata bine, este o vreme fantastica, o tara minunata, am o multime de prieteni aici. Nu stiu nimic despre contract, nu depinde de mine, crezi ca pana la finalul contractului vei lucra pentru televiziunea ta? Esti sigur, sper ca esti sigur! Suntem doar angajati, e un sef peste noi, e un presedinte si ei vor lua decizia. Cel mai important e ce vor decide presedintele si comitetul executiv.

Am fost surprins si dezamagit de stirile venite din partea Comisiei Tehnice, dar influenta mea... acum doua luni ziceau ca am facut o treaba fantastica, vrem sa continuam pana in 2020... iar acum total opus. Sunt surprins, dezamagirea nu e cuvantul potrivit. Nu cred ca mai avem o intelegere comuna, asadar trebuie sa spun ca aceasta comisie tehnica nu are dreptul sa ia decizii.", a spus Daum.

Daum a fost intrebat si despre numirea lui Cosmin Contra la nationala. Acesta a raspuns pe acelasi ton iritat: "Stii tu pe altcineva care e antrenor? Stii?"