Reactia lui Contra cand a fost intrebat daca il cheama pe Alibec la lot. Ce mesaj i-a transmis stelistului

Contra a sustinut astazi prima conferinta de presa din postura de selectioner:

"Sa fii selectioner e ca si cand ai antrenat o echipa de top din lumea asta, e o responsabilitate foarte mare. Nu exista ceva mai mare decat sa antrenezi echipa nationala.

Nu ma consider un antrenor cu experienta, am 6-7 ani de cand antrenez. cred ca sunt capabil sa compensez lipsa de experienta cu alte lucruri. Avem un an sa facem o echipa puternica. valoarea e relativa, se poate compensa putin lipsa de valoare cu alte lucruri, cu care poti castiga jocurile si face rezultate si daca nu ai asa mare valoare.

Lobont are acelasi principiu ca mine, este nevoie de spiritde echipa, de performanta, am vorbit mult cu el, pe viitor vrea sa il iau in staff-ul meu, am nevoie de el sa indeplineasca rolul de la Roma.

Vom vedea daca vine Alibec la lot, depinde numai de el si de evolutiile lui. Fiecare jucator depinde numai de evolutiile lui, daca va fi chemat sau nu la echipa nationala", a spus Contra.