Razvan Marin pleaca la seniori dupa 1-1 cu Portugalia: "Vrea sa joace la prima echipa" Schimbarile anuntate de Isaila

Romania 1-1 Portugalia, preliminarii EURO U21 / Daniel Isaila anunta modificari importante de lot pentru meciul cu Tara Galilor.

Razvan Marin a jucat pentru tineret si a facut-o excelent, insa acum va reveni la lotul de seniori. Dragos Nedelcu si Marco Dulca au sanse sa fie recuperati pentru partida dificila cu Tara Galilor din deplasare.



"Gandurile mele se indreapta catre meciul din tara Galilor. Azi, jucatorii au facut un efort fantastic, pe final au suferit din punct de vedere fizic si preocuparea naostra este sa-i aducem cat mai aproape de suta la suta. Urmeaza o deplasare lunga, vom pleca duminica dimineata, aterizam la Liverpool, apoi mai mergem cu autocarul inca trei ore, nu va fi usor. Poate reusim sa-i refacem pe Dulca si pe Nedelcu, sunt jucatori importanti pentru noi. Razvan Marin va pleca la echipa natioanla, pentru ca isi doreste si el sa joace la prima echipa. Marco Dulca deja se simte bine, poate putea si astazi sa joace, dar nu am vrut sa risc", a declarat Isaila, la Digi Sport.

Tehnicianul considera rezultatul de egalitae din meciul cu Portugalia drept unul echitabil.



"Imi scot palaria in fata baietilor, au facut un efort fantastic, in fata unui adversar foarte bun. Ma bucura jocul, pentru ca am avut foarte multe momente in care i-am dominat, am construit foarte bine, am adus mingea in fata portii, ne-am creat foarte multe ocazii de a marca. E adevarat ca si ei ne-au pus in dificultate si au avut sansele lor, poate chiar sa se dsprinda pe finalul primei reprize. Una peste alta e un rezultat pozitiv. La pauza le-am spus ca au jucat foarte bine, exceptand poate ultimele 15 minute. Ne-am pierdut luciditatea, am jucat putin cu teama, au fost acele contre. Majoritatea situatiilor periculoase pe care si le-au creat au venit in urma ocaziilor noastre, fazelor noastre fixe, stiam acest lucru. Am fost putin suparat, dar au inteles lucrul asta, am reglat cat de cat dupa pauza si am reusit sa egalam si poate cu mai multa atentie la finalizare puteam sa si castigam. Dar, repet, eu cred ca e un rezultat echitabil", a afirmat Isaila.

Echipa de tineret a Romaniei a remizat, vineri, la Ovidiu, scor 1-1 (0-1), cu nationala similara a Portugaliei, in grupa a opta a preliminariilor Campionatului European din 2019. Au marcat Dennis Man '66, respectiv Diogo Goncalves '16

Romania va juca urmatorul meci la 14 noiembrie, in deplasare, cu tara Galilor.