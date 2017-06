"Raman! Sunt omul potrivit!" Anuntul facut de Daum despre revenirea lui Budescu la nationala

Selectionerul Daum anunta 2 reveniri la echipa nationala.

Selectionerul Romaniei, Christoph Daum, a reiterat faptul ca isi doreste sa continue la echipa nationala si dupa terminarea actualelor preliminarii.

"Raman, nu ma gandesc sa plec. Pentru reformele care au fost incepute la FRF, eu sunt omul potrivit. Am fost deranjat de criticile facute fara o baza solida" a spus Christoph Daum pentru Sport.ro.

Selectionerul Romaniei a anuntat si o posibila schimbare de strategie pentru ultimele meciuri din grupa de calificare pentru Mondial, in conditiile in care sansele Romaniei sunt minime: "E posibil sa incepem sa formam de acum un nucleu nou pentru Europeanul din 2020.



Budescu e un jucator foarte bun, in mod normal ar trebui sa creasca la Steaua si sa revina la nationala. Alexandru Maxim sper sa fie in primul 11 la Mainz si atunci are sanse sa fie selectionat" a mai spus Daum.