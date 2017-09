Problema uriasa pentru Daum inaintea meciului decisiv cu Muntenegru! Schimbarea pe care este obligat sa o faca

Romania joaca un meci decisiv cu Muntenegru fara unul dintre cei mai importanti jucatori.

Mihai Pintilii nu va putea fi folosit in partida de luni seara din Muntenegru, meci care poate insemna eliminarea nationalei din cursa pentru Mondial in cazul unei infrangeri. Nici o victorie nu da prea mari sperante nationalei - vezi aici toate calculele.

Pintilii a primit un nou cartonas galben in victoria cu Armenia si va fi suspendat pentru meciul cu Muntenegru. Singura varianta pentru inlocuirea acestuia este Razvan Marin! Daum ar putea sa apeleze si la o improvizatie, capitanul Chiriches sa fie trecut in linia de mijloc iar Cosmin Moti sa-i ia locul in centrul apararii.

O alta schimbare fata de partida cu Armenia poate fi introducerea lui Alexandru Maxim, cel care a marcat golul victoriei.