Primul jucator care iese la atac impotriva lui Daum: "Nu-i plac fotbalistii cu personalitate! Cu Piturca era atmosfera buna"

Gabriel Torje, mijlocasul lui Karabukspor, convocat de Christoph Daum o singura data de la numirea pe banca tehnica a echipei nationale, il acuza pe selectioner ca "nu ii plac fotbalistii cu personalitate".

Fostul mijlocas al lui Dinamo a iesit pentru prima data la atac impotriva lui Christoph Daum. Torje spune ca i s-a transmis prin interpusi ca nu va mai fi chemat pentru ca "vorbeste prea mult".

"S-a vorbit foarte mult despre o schimbare la echipa nationala. Jucatorii s-au schimbat, presedintele FRF s-a schimbat, acum ar trebui sa se schimbe si selectionerul. Lui Daum nu i-au placut jucatorii cu personalitate. Nu-i plac jucatorii care mai vorbesc, care mai fac o gluma la antrenament. I-a eliminat pe rand. Daum vrea liniste in vestiar si jucatori care merg cu capul plecat. Ati vazut in mandatul lui Pitruca vreaun jucator care sa nu mai vrea la nationala? Cu exceptia lui Radu Stefan. Cu Victor Piturca am ajuns la barajul pentru Mondial si ne-am calificat la EURO cu aceeasi jucatori. Acum terminam pe locul 4 intr-un caz fericit.



Nu stiu daca din cauza lui Daum s-a creat atmosfera asta la echipa nationala, dar ceva s-a schimbat. Am jucat in campionate mari, Serie A si Primera Division, si nu am vazut jucatori dati jos care sa traga autocarul. La noi erau dati jos patru, cinci sa traga autocarul. Cei care vorbeau mai mult. Pe vremea lui nea Piti jucam toti 11, ca o echipa, si aveam rezultate. Jucam urat, dar aveam rezultate. Muntenegru joaca urat si are rezultate. Se lupta cu Danemarca pentru locul doi. Trebuie sa vedem cum putem face performanta.

Un coechipier mi-a transmis inaintea meciului tur cu Muntenegru sa nu mai vorbesc asa de mult, ca nu voi mai fi convocat. Aparent, mesajul fusese transmis de Daum. Si nu m-a mai chemat! La fel pe Alibec, nu l-a convocat pentru ca vorbeste prea mult si da din maini la antrenament", a spus Torje la Digisport.