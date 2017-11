Primire senzationala pentru Alibec la Cluj! Nu i-a venit sa creada ce se intampla in tribune

Alibec nu trece prin cea mai buna forma la Steaua, dar Contra l-a chemat la nationala pentru meciul cu Turcia.

In scandal cu o parte a suporterilor dupa ultimele evolutii de la Steaua, Alibec a fost adoptat pe deplin la Cluj. Suporterii de pe stadionul CFR-ului i-au scandat numele de mai multe ori pe parcursul meciului, iar in minutul 78, cand atacantul i-a luat locul lui Nicolae Stanciu, s-au ridicat in picioare si l-au aplaudat la scena deschisa. Alibec putea marca un gol senzational in minutul 80, insa lobul sau de la jumatatea terenului n-a avut suficienta forta.