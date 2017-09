Prima reactie a lui Cosmin Contra dupa ce a fost anuntat favorit la nationala: "N-am fost sunat de nimeni! Ma gandesc la meciul de luni!"

Antrenorul lui Dinamo spune ca nu a primit vreo oferta.

"Nu am fost sunat, nici macar de apropiati ai Federatiei. Sunt foarte concentrat pe meciul de luni si nimic mai mult. Restul, ce se vorbeste, ca as fi favorit sa preiau echipa nationala, nu am nimic de spus pentru ca nu am fost cautat. Daca va fi vreodata vom vedea ce se va intampla.



Ca fost international si ca suporter al echipei este normal sa nu-mi fi placut ce am vazut la echipa nationala si ma astept la mai mult de la echipa nationala, dar nu este locul meu sa spun despre ce se intampla acolo

Nu stiu ce trebuie facut, e clar ca trebuie schimbat ceva, adus un nou impuls. Eu cred ca avem jucatori buni si putem sa construim o echipa puternica sa ne calificam la Campionatul European. Eu am zis de atunci, cand toata lumea a spus ca e bine ca s-a adus antrenor strain, ca exista antrenori romani mult mai buni decat orice antrenor strain care poate veni la echipa nationala" a declarat Cosmin Contra la Digi Sport.