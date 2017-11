Presa olandeza dupa victoria de pe Arena Nationala: "Romania a fost rudimentara!" Singurul jucator remarcat de olandezi

Romania - Olanda 0-3. Nationala condusa de Contra incheie anul cu o infrangere.

Dupa victoria cu Turcia, scor 2-0, Romania a fost invinsa de Olanda in amicalul de pe Arena Nationala.

Acesta a fost ultimul meci pentru selectionerul Dick Advocaat pe banca nationalei olandeze. Presa din Olanda lauda prestatia nationalei lor si numeste reprezentativa lui Contra "rudimentara".

"Echipa lui Cosmin Contra s-a limitat sa joace pe contraatac si a fost rudimentara. Costel Pantilimon a avut cateva interventii bune in poarta Romaniei, dar din minutul 47 fanii Olandei s-au putut bucura", au scris cei de la Voetbal.



"Olanda a avut un an de cosmar, dar l-am incheiat cumva intr-o nota pozitiva cu aceasta victorie in fata Romaniei. N-am jucat la cel mai inalt nivel, dar Romania a fost prea slaba pentru a profita de greselile din defensiva noastra", au notat si cei de la Mee Met Oranje.