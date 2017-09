Prea Mult-e-negru | Bogdan Hofbauer despre calificarea pierduta de Daum & Co in Muntenegru

Romania a pierdut calificarea dupa 0-1 in Muntenegru.

Aproape totul pare negru dupa infrangerea din Muntenegru. Nu-mi place sa o numesc tragedie, macar din respect pentru cei care au murit acum 4 ani. Aceea a fost nenorocire in Muntenegru. Dar mi-e ciuda de nu stiu ce e cu mine dupa meciul pierdut de nationala. Mi-e ciuda de mor cand Romania rateaza un mondial.

Meciul de aseara e doar o concluzie. Parca totul merge prost. De fapt, chiar merge prost! Nici Daum, nici jucatorii nu meritau calificarea. Treaba e ca antrenorul pleaca, jucatorii sunt deja cu gandul la echipele lor de club. Rana le va ramane suporterilor. Ei raman doar cu suferinta dupa ratarea calificarii. De aceea mai au voie si sa tipe, sa planga sau sa-l certe pe Maxim. Pentru ca ei la vara trebuie sa-si aleaga cu cine tin: Brazilia, Argentina, Spania, Italia…

Preferabil ar fi ca Maxim sa se abtina de la iesiri cum a avut vineri cu Armenia. Stiu ca e greu, sunt nervi… Dar imi vine in minte gestul numarului 10 de la Muntenegru. Jovetic era sa rupa emblema de pe tricoul nationalei, cu atat de multa pasiune o strangea si le-o arata suporterilor dupa gol. Jovetic are 7 goluri in grupa pentru mondiale. Si asta e greu. Romania toata are 8.

Romania nu mai stie sa atace. Fortati sa joace la distrugere in ultimii ani, romanii s-au dezobisnuit sa mai faca si altceva cu mingea. Andone a parut certat cu mingea…

