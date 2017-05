Polonezii vin de pe plaja la meciul cu Romania! Sczesny si Kichovyak au facut senzatie cu iubitele lor. VIDEO

Daca romanii au fost chemati de Daum la treaba, polonezii sunt inca in vacanta! Abia luni se reunesc!

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Portarul Romei, Sczesny si mijlocasul lui PSG - Kichovyak petrec in Grecia cu iubitele lor!

Sunt doua dintre cele mai frumoase sustinatoare ale Poloniei si vor fi in tribuna si cu Romania. Polonezii nu s-au mai calificat din 2006 la mondial. Romania asteapta de 20 de ani o calificare si e obligata sa castige in Polonia, ca sa spere!