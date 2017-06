Piturca il face pe PRAF pe Daum: "N-are nimic in comun cu meseria de selectioner! Orice antrenor roman vine in locul lui are rezultate mai bune!"

Doar asa ne apropiem de Mondial! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Fostul selectioner al nationalei Romaniei, Victor Piturca, l-a criticat dur pe Christoph Daum dupa infrangerea cu 3-1 in Polonia care a diminuat considerabil sansele la calificarea la Campionatul Mondial din Rusia.

"Acesti jucatori adusesera echipa nationala in primele echipe ale lumii. Credeti ca acel loc a fost castigat cu o echipa care nu juca fotbal? Nu, a fost castigat cu o echipa care si-a dorit sa castige fiecare meci. Iar cand i-am preluat eu, au reusit sa ajunga in primele 10 ale lumii.



Parerea mea e ca, daca pleaca Daum, orice antrenor roman vine la echipa va juca mai bine decat acum si va obtine rezultate mai bune. in afara faptului ca fotbalul romanesc ii este total necunoscut, habar nu are cine sunt jucatorii din fotbalul romanesc, nu a avut capacitatea sa evalueze corect valoarea jucatorilor.



Nu are nimic in comun cu meseria de selectioner. Sincer, echipa nationala a Poloniei a facut un meci modest. in seara asta, aveam senzatia ca vad un meci amical. La 1-0 pentru Polonia, cand adversarii aveau un om scos de pe teren, noi stateam retrasi la 40 de metri de poarta. Daum cum comunica cu jucatorii? Trebuia sa reactioneze.



As putea sa revin la nationala daca la FRF ar fi oameni care stiu despre ce e vorba in fotbal" a spus Victor Piturca la Dolce Sport.