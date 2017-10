Piturca, atac dur la Iordanescu: "N-a dus el nationala in primele 10, a fost numit POLITIC"

Victor Piturca a iesit cu un atac dur la adresa lui Anghel Iordanescu, despre care spune ca i-a luat locul desi face-2-face ii spunea sa nu plece de la echipa nationala. Piturca mai spune ca Iordanescu s-a intors politic pe banca primei reprezentative.

Victor Piturca sustine ca Anghel Iordanescu a fost numit pe linie politica la carma echipei nationale si il acuza pe acesta de fatarnicie.

"Ne plangem ca nu avem jucatori, dar eu am avut jucatori? Nationala a ajuns in primele zece ale lumii datorita mie, nu lui Iordanescu! Iordanescu a pus tot politic, cum sa se mai intoarca la nationala dupa 12 ani altfel decat politic? Ma implora sa nu plec si dupa ce am plecat a devenit antrenor", a spus Piturca la Telekom Sport.

Victor Piturca a demisionat din functia de selectioner al echipei nationalei in octombrie 2014. Ultimele meciuri ale campaniei de calificare la EURO 2016 au fost conduse de Anghel Iordanescu, la fel si partidele de la turneul final.