Petrescu propune un strain de 34 de ani la nationala Romaniei! Jucatorul pe care l-ar fi chemat, daca ar fi fost numit selectioner

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, are un favorit la echipa din Gruia. Acesta a ramas profund impresionat de calitatile argentinianului Emmanuel Culio, fotbalist ajuns la 34 de ani. "Bursucul" spune ca "eroul de pe Olimpico" ar putea ajuta si acum nationala Romaniei.

Dan Petrescu il propune pe Emmanuel Culio la echipa nationala a Romaniei. Tehnicianul este, insa, constient ca fotbalistul sudamerican a ajuns la o varsta destul de inaintata si isi pregateste retragerea, astfel ca asteapta ca intr-o zi sa ii devina secund.

"Eu cred ca el ar putea ajuta foarte mult echipa nationala a Romaniei daca ar fi naturalizat", a declarat Petrescu la Telekom Sport.

"In momentul cand se va retrage, Culio imi va deveni secund. Eu imi doresc, dar si el, pentru ca el a venit cu propunerea. A venit intr-o zi la mine in birou si mi-a propus, iar eu am fost incantat", a mai spus Petrescu.

Culio a jucat la CFR intre 2007 si 2011, trecand ulterior si pe la Galatasaray, Ordurspor, Mersin Idmanyurdu, Deporivo La Coruna, Al Wasl, Las Palmas, Real Zaragoza si Real Mallorca.

El a ramas in memoria afectiva a fanilor CFR-ului cu meciul facut pe Olimpico din Roma, la victoria echipei din Gruia cu 2-1.