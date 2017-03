"Pe Patrick si pe Nedelcearu trebuie sa-i iertam, ca sunt catelusii nostri". Giani Kirita, despre cei patru dinamovisti exclusi de la U21: "Sa nu-i omoram"

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Fostul capitan dinamovist Giani Kirita a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro despre scandalul care a tulburat linistea nationalei de tineret. Patru dinamovisti, Patrick Petre, Nedelcearu, Dudea si Olteanu au fost exclusi, dupa ce au consumat alcool in drumul catre Spania.

Kirita spune ca gestul celor patru este condamnabil, mai ales ca acestia erau la lotul national, dar ca ei nu trebuie "omorati". Fostul jucator spune ca cei patru vor intelege singuri ca au gresit.

Mai in gluma, mai in serios, Giani Kirita propune: "Sa-i iertam pe Patrick si pe Nedelcearu, ca sunt catelusii nostri", acesta amintind ca cei doi au inscris in poarta Stelei.

"Pe Patrick si pe Nedelcearu trebuie sa-i iertam, sa sunt catelustii nostri. Ei sunt mai asa, mai stiti voi, mai consacrati. Au marcat cu cine trebuie.

Si noi, dar vremurile alea erau altele, e adevarat, mergeam la club. La Dinamo mai merge cu de-astea, dar la nationala nu se poate.

Acum, sa nu ii ucidem. S-a intamplat o data. Cu siguranta se vor lua masuri.

Din toata povestea asta, ei au de pierdut. Trebuie sa inteleaga asta. Cand mergi la lotul national, nu poti sa bei, trebuie sa te duci si sa iti reprezinti tara.

Ei sunt baieti tineri, trebuie educati. Ei au ars niste etape. Au crezut ca daca au ajuns la tineret, gata, sunt de nationala. Nu e chiar asa", a spus Giani Kirita la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

Giani Kirita a vorbit si despre meciul primei reprezentative cu Danemarca.

"Partida asta trebuie abordata cu atitudine de-aia de caine. Cam cum jucam noi meciurile, pe vremea noastra, la Dinamo. Trebuie sa alergi din primul pana in ultimul minut. Nu avem nimic de pierdut, doar de castigat, daca intram cu tupeu", a mai spus Giani Kirita.