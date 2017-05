Olaroiu, gata sa-i ia locul lui Daum pe banca nationalei: "Ar accepta o oferta serioasa!" Dezvaluirea lui Radoi

Ratarea calificarii la Mondiale poate insemna despartirea de Christoph Daum.

Cosmin Olaroiu, viitorul selectioner al Romaniei? Dupa ce Razvan Burleanu a anuntat in direct la Sport.ro in urma cu 2 zile ca Olaroiu si Mircea Lucescu sunt optiuni in cazul in care Romania pierde in Polonia iar Christoph Daum pleaca de pe banca nationalei, Mirel Radoi dezvaluie ca Olaroiu ar accepta o oferta! Mirel Radoi a fost antrenat in mai multe randuri de catre Olaroiu .

"Daca s-ar ajunge la o oferta serioasa si nu ma refer la bani, ci la dorinta celor din Federatie pentru el, cred ca s-ar ajunge la o intelegere si toata lumea ar fi multumita.



Cred ca situatia e la fel la ambii, daca doresc sa se desparta de echipa de club, trebuie sa plateasca o suma considerabila" a spus Mirel Radoi in direct la Sport.ro