Olaroiu, doar adversar al nationalei! Amical de lux pentru Romania in finalul lui 2017

Messi a fost pe National Arena. Sunt sanse mici ca Ronaldo si campioana Europei, Portugalia sa vina in noiembrie la Bucuresti!

Contra vrea sa duca nationala la arabi, unde Olaroiu i-ar putea fi adversar! Olaroiu vrea sa-si dea demisia de la Al Ahli si sa preia nationala Emiratelor ! Isi dorea sa antreneze Romania, dar Contra i-a luat-o inainte. Cu nationala Emiratelor, Olaroiu poate intalni Romania intr-un amical, luna viitoare.

Romania debuteaza in noua competitie, Nations League in septembrie 2018, in direct la PRO TV.

"Toata lumea zice 12 luni, dar am putine zile cu jucatorii! Pana in septembrie anul viitor cand vom incepe Liga Natiunilor, vom avea multe meciuri amicale in care vom putea pregati aceasta competitie!" spune Cosmin Contra.

La debutul de la Ploiesti cu Kazahstan, Contra nu s-ar supara sa castige dintr-un penalty. I-a pus pe jucatori sa bata lovituri de la 11 metri. Grozav a castigat duelul cu Hanca.