Olaroiu a dezvaluit in premiera motivul pentru care nu a devenit selectionerul Romaniei: "Am fost cautat dupa plecarea lui Daum!" Ce s-a intamplat

Olaroiu a vrut sa antreneze in paralel echipa nationala si echipa de club.

Cosmin Olaroiu a fost una dintre variantele Federatiei Romane de Fotbal dupa despartirea de Christoph Daum. Olaroiu a dezvaluit motivul pentru care negocierile s-au incheiat iar Cosmin Contra a fost ales pana la urma pentru postul de selectioner.

"In momentul in care a plecat domnul Daum, cei de la echipa nationala m-au contactat si m-au rugat sa discut cu conducerea clubului meu. Mai aveam contract pana in luna mai, mai 2018. Nu am prelungit contractul si chiar le-am spus ca nu voi ramane in continuare.



Am avut doua discutii foarte lungi pentru a ma lasa sa lucrez in paralel. Avand cele cinci luni de contract, eu aveam practic doua actiuni la nationala. Trei. Era una in octombrie, in noiembrie si martie. Cei de acolo au refuzat categoric si mi-au spus ca daca nu am mers la nationala Emiratelor, cum as putea merge la nationala Romaniei” a spus Cosmin Olaroiu la Telekom Sport.