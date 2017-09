OFICIAL! Cosmin Contra este noul selectioner al nationalei Romaniei! Comitetul Executiv a validat numirea lui. Salariul lui Daum a fost TAIAT

Cosmin Contra va pregati echipa nationala la partidele cu Kazahstan si Danemarca din luna octombrie.

Membrii Comitetului Executiv al FRF au validat numirea lui Cosmin Contra ca selectioner al nationalei Romaniei si rezilierea contractului lui Christoph Daum, au declarat pentru News.ro surse federale.

La sedinta au fost prezenti 12 din cei 14 membri ai Comitetului Executiv. Deciziile au fost validate cu unanimitate de voturi. Conducerea FRF a convenit saptamana trecuta cu germanul Christoph Daum incetarea colaborarii.

Daum era selectionerul Romaniei din iulie 2016. Sub conducerea sa, prima reprezentativa a disputat zece meciuri (opt oficiale, doua amicable) si a inregistrat trei victorii, trei remize si patru infrangeri. La 4 septembrie, selectionata Romaniei a fost invinsa de nationala Muntenegrului, scor 1-0, in etapa a opta a grupei E si a ratat orice sansa de calificare la Cupa Mondiala din 2018.

Duminica, FRF a ajuns la un acord cu Cosmin Contra pentru postul de selectioner.

Comitetul Executiv a mai hotarat ca germanul Daum sa nu-si primeasca salariul decat pentru luna octombrie, nu si pentru noiembrie si decembrie.

Cosmin Contra vine la echipa nationala de la Dinamo, formatie pe care a pregatit-o din 17 februarie. El a mai antrenat in cariera Poli Timisoara (septembrie 2010-februarie 2011), Fuenlabrada (august 2012-octombrie 2012), Petrolul Ploiesti (octombrie 2012-martie 2014), Getafe (martie 2014-ianuarie 2015), Guangzhou R&F (ianuarie 2015-iulie 2015) si Alcorcon (iunie 2016-octombrie 2016). Ca tehnician, el are doua trofee in palmares, Cupa Romaniei cu Petrolul Ploiesti, in 2013, si Cupa Ligii cu Dinamo, in 2017.