Obisnuiti sa piarda in deplasare ;) Danezii n-au invins in alta tara de 3 ani, timp in care au jucat 7 meciuri. Ultimele rezultate

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Romania joaca diseara, pe Cluj Arena, un meci vital pentru calificarea la Mondialul din 2018. O victorie inseamna pastrarea sanselor de calificare in Rusia, in timp ce un esec ori un semiesec poate insemna risipirea acestora. In fata sperantelor echipei nationale se vor pune diseara jucatorii Danemarcei.

Danezii au sosit la Cluj increzatori, dupa cum anunta si selectionerul lor, Age Hereide. Totusi, acestia au in spate o statistica nu prea buna: Danemarca nu a castigat niciun meci in deplasare de 3 ani, timp in care a jucat 7 meciuri.

In ultimii 3 ani, danezii au pierdut in Franta, Portugalia, Suedia, Scotia si Polonia, remizand in Armenia si Cehia.

Ultima victorie a lor in deplasare a fost consemnata in noiembrie 2014, in Serbia.

Ultima victorie a danezilor in deplasare

noiembrie 2014: Serbia 1-3 Danemarca (preliminarii EURO 2016)

Ultimele 7 deplasari

martie 2015: Franta 2-0 Danemarca (amical)

septembrie 2015: Armenia 0-0 Danemarca (preliminarii EURO 2016)

octombrie 2015: Portugalia 1-0 Danemarca (preliminarii EURO 2016)

noiembrie 2015: Suedia 2-1 Danemraca (preliminarii EURO 2016)

martie 2016: Scotia 1-0 Danemarca (amical)

octombrie 2016: Polonia 3-2 Danemarca (preliminarii CM 2018)

noiembrie 2016: Cehia 1-1 Danemarca (amical)