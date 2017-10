"O sa va saturati de cat o sa ma mai vedeti jucand! Nu joaca buletinul". Reactia lui Deac dupa ce a marcat primul sau gol la nationala

Danemarca 1-1 Romania | Echipa nationala a incheiat campania de calificare la Mondial cu un meci fara miza, dar cu un rezultat bun. Ciprian Deac, autorul golului Romaniei, a vorbit la finalul meciului de la Copenhaga.

"Nu sunt chiar asa batran! Ma bucur ca am obtinut un egal, am avut un om in minus aproape o repriza.



Nu joaca buletinul, eu nu ma consider batran, mai pot juca multi ani la nivel bun. O sa va saturati de mine, cat o sa ma mai vedeti pe teren.

A fost un meci de lupta, toti baietii s-au daruit, am facut un joc tactic destul de bun, pentru ca nu am lasat multe spatii. Danezii nu au avut multe ocazii nici cand am fost in inferioritate.

Ma bucur ca am marcat, ca am fost acolo la acea faza.

Acum e prea tarziu sa mai spunem insa ceva, dar nationala are viitor cu domnul Contra. E nevoie de rabdare si veti vedea ca echipa Romaniei e pe drumul cel bun.

Ma bucur daca va veni si Adi Mutu la nationala, am jucat alaturi de el, este un om care intelege bine fotbalul", a spus Ciprian Deac, marcatorul golului Romaniei.